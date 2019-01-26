La lettera di Muriel: "Grazie Firenze, non faccio promesse ma ho una certezza..."

Lo aveva oscurato, adesso lo ha rigenerato per Firenze e la Fiorentina, queste le parole che Luis Muriel, tramite il suo profilo Instagram, ha dedicato al popolo viola:"Firenze è nuova vita per me. Un...

Lo aveva oscurato, adesso lo ha rigenerato per Firenze e la Fiorentina, queste le parole che Luis Muriel, tramite il suo profilo Instagram, ha dedicato al popolo viola:

"Firenze è nuova vita per me. Un’altra vita. Son tornato a sorridere, a far gol, e a far sorridere. Non volevo altro.

Grazie Firenze 💜 per l’accoglienza. Non ve lo avevo ancora detto. E lo faccio da questo profilo, che torna attivo e torna la ‘casa’ delle mie emozioni. E delle vostre.

Non faccio promesse, non faccio proclami, non vendo sogni. Ma ho una certezza: da qui inizia una nuova storia. La mia. E spero possa essere bellissima."

Ecco il suo post: