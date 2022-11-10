La Lega rende noto il calendario della Fiorentina fino alla ventunesima giornata e dove vederla
Rilevato quando e dove poter seguire la Fiorentina fino alla ventunesima giornata che si giocherà il 5 febbraio
La Lega ha reso noto il calendario ufficiale e la divisione televisiva fino alla 21^ giornata di Serie A. Eccoli nel dettaglio:
15^ GIORNATA
Domenica 13 Novembre
18.00 Milan-Fiorentina DAZN
16^ GIORNATA
Mercoledì 4 Gennaio
18.30 Fiorentina-Monza DAZN/Sky
17^ GIORNATA
Sabato 7 gennaio
15.00 Fiorentina-Sassuolo DAZN
18^ GIORNATA
Domenica 15 gennaio
20.45 Roma-Fiorentina DAZN
19^ GIORNATA
Sabato 21 gennaio
20.45 Fiorentina-Torino DAZN/Sky
20^ GIORNATA
Domenica 29 gennaio
18.00 Lazio-Fiorentina DAZN
21^ GIORNATA
Domenica 5 febbraio
18.00 Fiorentina-Bologna DAZN
IL GRAVE COMPORTAMENTO DI DAZN
https://www.labaroviola.com/dazn-senza-vergogna-non-si-scusa-e-non-rimborsa-i-tifosi-per-i-disservizi-di-fiorentina-salernitana/191911/