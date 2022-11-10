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La Lega rende noto il calendario della Fiorentina fino alla ventunesima giornata e dove vederla

Rilevato quando e dove poter seguire la Fiorentina fino alla ventunesima giornata che si giocherà il 5 febbraio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2022 12:28
La Lega rende noto il calendario della Fiorentina fino alla ventunesima giornata e dove vederla -
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Fiorentina Dove Vederla
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Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La Lega ha reso noto il calendario ufficiale e la divisione televisiva fino alla 21^ giornata di Serie A. Eccoli nel dettaglio:

15^ GIORNATA
Domenica 13 Novembre
18.00 Milan-Fiorentina DAZN

16^ GIORNATA
Mercoledì 4 Gennaio
18.30 Fiorentina-Monza DAZN/Sky

17^ GIORNATA
Sabato 7 gennaio
15.00 Fiorentina-Sassuolo DAZN

18^ GIORNATA
Domenica 15 gennaio
20.45 Roma-Fiorentina DAZN

19^ GIORNATA
Sabato 21 gennaio
20.45 Fiorentina-Torino DAZN/Sky

20^ GIORNATA
Domenica 29 gennaio
18.00 Lazio-Fiorentina DAZN

21^ GIORNATA
Domenica 5 febbraio
18.00 Fiorentina-Bologna DAZN

IL GRAVE COMPORTAMENTO DI DAZN 

https://www.labaroviola.com/dazn-senza-vergogna-non-si-scusa-e-non-rimborsa-i-tifosi-per-i-disservizi-di-fiorentina-salernitana/191911/

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