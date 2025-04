La Lazio riprende a correre: vince 2-0 a Genova e mantiene tre punti sulla Fiorentina

Tra le avversarie viola in campo oggi per la corsa all’Europa, spicca il successo in trasferta della Lazio di Baroni che batte il Genoa al Ferraris per 2-0 con le reti di Castellanos e Dia. I biancocelesti riprendono a correre, dopo l’eliminazione in Europa League contro i norvegesi del Bodo Glimt, e si mantengono attaccati alla zona Champions salendo a quota 59 al sesto posto in classifica agguantando la Juventus di Tudor caduta a Parma. Tutto facile per i laziali con il cartellino rosso a Otoa nel primo tempo che mette in salita la gara per il Grifone e nemmeno il rosso a Belahyane al 72′, entrato da due minuti, riapre una gara che la Lazio conduce in porto senza affanno. Da sottolineare la sospensione della partita poco prima del gol dell’1-0 per lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi del Genoa: Mandas viene colpito, l’arbitro Ayroldi sospende e dopo qualche minuto dà l’ok per ripartire. Così, Baroni aggancia la Juventus, sconfitta a Parma, scavalca la Roma e si porta a -1 dal Bologna quarto.