La Lazio domina all'Olimpico: batte il Monza 5-1 e si porta momentaneamente a +3 dalla Fiorentina

La Lazio ospita il Monza all'Olimpico per la 24ª giornata di Serie A. Marusic sblocca il risultato al 31', portando i biancocelesti in vantaggio all'intervallo. Nella ripresa, una vera goleada con 4 g...

La Lazio ospita il Monza all'Olimpico per la 24ª giornata di Serie A. Marusic sblocca il risultato al 31', portando i biancocelesti in vantaggio all'intervallo. Nella ripresa, una vera goleada con 4 gol della Lazio: doppietta di Pedro (57', 77') e le reti di Castellanos (63') e Dele-Bashiru (88'). Il direttore di gara Aureliano assegna un calcio di rigore al Monza dopo l'On Field Review, per un tocco di mano: Sensi realizza il tiro dal dischetto al minuto 86. Una vera e propria prova di forza da parte dei biancocelesti, con il Monza va KO e il sipario si chiude con un complessivo di 5-1.

Con questa vittoria, la squadra di Baroni conquista 3 punti, rispondendo così al successo della Fiorentina contro l'Inter nel match di recupero di giovedì sera. La Lazio sale a 45 punti, +3 sui viola, che affronteranno nuovamente l'Inter domani a San Siro.

Corriere della Sera: “Bove ospite a Sanremo. Presenterà una canzone nella serata finale”

https://www.labaroviola.com/corriere-della-sera-bove-ospite-a-sanremo-presentera-una-canzone-nella-serata-finale/288281/