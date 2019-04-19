La Juventus vuole vendere Dybala e Douglas Costa per prendere Chiesa. Pronti 80 milioni per il talento viola

L'edizione odierna de La Repubblica si sofferma sul mercato biacnonero: "Dybala, la chiave per arrivare a Chiesa e riconquistare CR7", titola il quotidiano. Ronaldo - scrive Giulio Cardone - rimarrà u...

L'edizione odierna de La Repubblica si sofferma sul mercato biacnonero: "Dybala, la chiave per arrivare a Chiesa e riconquistare CR7", titola il quotidiano. Ronaldo - scrive Giulio Cardone - rimarrà un altro anno in bianconero, ma chiede una Juve in grado di vincere il trofeo più importante. E il piano dei dirigenti juventini sarebbe quello di ricavare il massimo dalle cessioni di Dybala – precario il feeling con Allegri - e Douglas Costa per acquistare una seconda punta che possa fare la differenza in tutti i moduli, dal 4-3-3 al 3-5-2. Il primo obiettivo dei Campioni d'Italia sarebbe Federico Chiesa, per il quale potrebbero essere investiti 80 milioni. Ne chiede 100 invece la Roma per Zaniolo. Restano comunque in piedi le ipotesi estere, con Paratici attratto dal 19enne Joao Felix, rivelazione dell’Europa League che il Benfica ha blindato con una clausola da 120 milioni.

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