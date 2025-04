La Juventus segue Fortini: intanto il terzino ha cambiato agente ed è passato sotto quello di Bremer

Il futuro di Niccolò Fortini, giovane talento classe 2005 in prestito alla Juve Stabia, si fa sempre più interessante. Di proprietà della Fiorentina, Fortini si sta mettendo in grande evidenza in questa stagione, tanto da attirare l’attenzione di diversi club, sia italiani che stranieri.

Il terzino ha recentemente cambiato agenzia di rappresentanza, scegliendo la CAA Base, realtà che cura anche gli interessi di Gleison Bremer. Questo nuovo legame potrebbe facilitare una possibile trattativa con la Juventus, da tempo sulle sue tracce, insieme al Napoli e al Bayer Leverkusen, che lo hanno più volte seguito dal vivo con i loro osservatori.

La Fiorentina ha fissato una valutazione indicativa tra gli 8 e i 10 milioni di euro, ma non ha ancora definito una strategia precisa per il futuro del ragazzo, che continua comunque a crescere partita dopo partita. Lo scrive TuttoJuve.