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La Juventus perde Weah: lesione del bicipite femorale. Salterà la sfida contro la Fiorentina

Timothy Weah salterà con tutta probabilità Juventus-Fiorentina in programma per il 29 dicembre prossimo. Una nota del club bianconero riporta una lesione di basso grado al bicipite femorale della cosc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2024 14:20
La Juventus perde Weah: lesione del bicipite femorale. Salterà la sfida contro la Fiorentina -
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Timothy Weah salterà con tutta probabilità Juventus-Fiorentina in programma per il 29 dicembre prossimo. Una nota del club bianconero riporta una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra: "A seguito del problema muscolare accusato ieri sera nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari, Timothy Weah è stato sottoposto questa mattina, presso il J|medical, ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra".

TMW: “DOPO IL MERCATO DI GENNAIO IL RINNOVO DI DODÒ CON LA FIORENTINA, FINO AL 2029 O AL 2030”

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