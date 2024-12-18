La Juventus perde Weah: lesione del bicipite femorale. Salterà la sfida contro la Fiorentina

Timothy Weah salterà con tutta probabilità Juventus-Fiorentina in programma per il 29 dicembre prossimo. Una nota del club bianconero riporta una lesione di basso grado al bicipite femorale della cosc...

Timothy Weah salterà con tutta probabilità Juventus-Fiorentina in programma per il 29 dicembre prossimo. Una nota del club bianconero riporta una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra: "A seguito del problema muscolare accusato ieri sera nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari, Timothy Weah è stato sottoposto questa mattina, presso il J|medical, ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra".

TMW: “DOPO IL MERCATO DI GENNAIO IL RINNOVO DI DODÒ CON LA FIORENTINA, FINO AL 2029 O AL 2030”

https://www.labaroviola.com/tmw-dopo-il-mercato-di-gennaio-il-rinnovo-di-dodo-con-la-fiorentina-fino-al-2029-o-al-2030/281376/