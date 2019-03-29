La Juventus per prendere Chiesa sta pressando papà Enrico. Garanzie tecniche e di impiego

La Juventus punta tutto su Federico Chiesa. Come scrive Tuttosport, i bianconeri stanno lavorando ai fianchi anche del papà dell'esterno della Fiorentina, Enrico, determinante nella scelta: i biancone...

La Juventus punta tutto su Federico Chiesa. Come scrive Tuttosport, i bianconeri stanno lavorando ai fianchi anche del papà dell'esterno della Fiorentina, Enrico, determinante nella scelta: i bianconeri stanno dando garanzie tecniche, che hanno fatto breccia nella testa dell'ex attaccante, che vuole vedere suo figlio in una big italiana.

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