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La Juventus per prendere Chiesa sta pressando papà Enrico. Garanzie tecniche e di impiego

La Juventus punta tutto su Federico Chiesa. Come scrive Tuttosport, i bianconeri stanno lavorando ai fianchi anche del papà dell'esterno della Fiorentina, Enrico, determinante nella scelta: i biancone...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2019 16:20
La Juventus per prendere Chiesa sta pressando papà Enrico. Garanzie tecniche e di impiego - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Juventus punta tutto su Federico Chiesa. Come scrive Tuttosport, i bianconeri stanno lavorando ai fianchi anche del papà dell'esterno della Fiorentina, Enrico, determinante nella scelta: i bianconeri stanno dando garanzie tecniche, che hanno fatto breccia nella testa dell'ex attaccante, che vuole vedere suo figlio in una big italiana.

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