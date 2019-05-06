La Juventus ha mollato Milenkovic, non vuole più spendere 50 milioni per il difensore della Fiorentina

Doveva essere un pezzo pregiato del prossimo mercato. Nikola Milenkovic ha vissuto però una seconda parte di stagione negativa come tutta la Fiorentina: cambi di ruolo continui, prima in una difesa a...

Doveva essere un pezzo pregiato del prossimo mercato. Nikola Milenkovic ha vissuto però una seconda parte di stagione negativa come tutta la Fiorentina: cambi di ruolo continui, prima in una difesa a quattro da terzino, poi da centrale, infine rispuntato nella difesa a tre di Montella con risultati dimenticabili. Insomma, la crescita del difensore serbo si è bloccata e i top club che lo seguivano hanno rallentato. In primis la Juventus, attenta a Milenkovic da tempo ma poco convinta nelle ultime settimane di affondare davvero il colpo.

Il ds bianconero Fabio Paratici segue Milenkovic da vicino, nello scorso autunno aveva avviato i dialoghi col suo agente Ramadani per informarsi sul centrale; adesso la Juve si è mostrata fredda, specialmente di fronte alla valutazione da 50 milioni fatta della Fiorentina che ha nettamente perso forza per le prestazioni recenti. Milenkovic è seguito sempre dall'Atlético Madrid che però ha già scelto Felipe del Porto per la difesa; mentre i bianconeri andranno su centrali di livello superiore e più pronti. Ramadani ha capito, la Juve guarda altrove. E Milenkovic potrebbe davvero rimanere a Firenze...

Calciomercato.com