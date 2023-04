Il rischio della Serie B e l’esclusione dalle Coppe europee sono due ipotesi che la Juventus tiene in considerazione nell’ambito dell’inchieste sulle plusvalenze e sulle manovre stipendi. Almeno così risulta da una mail che lo stesso club bianconero ha inviato agli abbonati “Premium Club”, quelli cioè che occupano i settori deluxe dell’Allianz Stadium, per il rinnovo della tessera in vista della prossima stagione.

Per confermare il proprio posto entro il 19 maggio dovranno versare l'85% circa del costo dell'abbonamento in un'unica soluzione. Nel presentare i pacchetti per la stagione 2023-24 – come riporta il Corriere della Sera edizione Torino – la Juventus informa anche propri abbonati che verranno rimborsati del 30% in caso di retrocessione – l'abbonamento resterebbe valido – e il restante 15% sarà da pagare soltanto in caso di qualificazione a una Coppa europea.