LA GIOIA È DONNA, 10 MILA TIFOSI VIOLA DIMOSTRANO AMORE ALLA STRAORDINARIA FIORENTINA WOMEN'S

Le campionesse d'Italia hanno fatto il secondo miracolo, non era semplice riportare passione, amore ed entusiasmo al Franchi. Tantissimi i tifosi presenti..

Il tempo era incerto, lo stadio dannatamente scoperto e la pioggia era pronta per bagnare tutti. Ma diecimila tifosi viola hanno scelto di seguire la squadra viola al femminile, c'era un scudetto da festeggiare. Una delle notizie più belle della giornata di oggi è proprio la voglia e la passione del tifoso della Fiorentina che non muore mai, nemmeno in uno dei momenti più bassi della gestione Della Valle e in una stagione disastrosa.

La risposta è arriva precisa e puntuale. Il tifoso viola c'è. Sa criticare, sa masticare amerò. Ma c'è sempre. La Fiorentina femminile ha fatto il secondo miracolo, il primo è stato quello di vincere uno scudetto al secondo tentativo nel secondo anno di storia. Riportare il popolo viola allo stadio non sarebbe potuto essere così difficile, ma le ragazze ci sono riuscite straordinariamente.

Stasera i maschietti, dovranno vedere un po gli occhi delle campionesse d'Italia. Nei loro occhi c'è tutto quello che manca alla Fiorentina di adesso. Grandi ragazze!

Flavio Ognissanti