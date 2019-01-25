La Gazzetta va controcorrente: manca l'accordo economico per Zurkowski. Arriva un giovane
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina si muove per anticipare il Genoa su Zurkowski del Gornik (ma ancora non c’è ancora l’accordo economico col club polacco per il centro...
A cura di Redazione Labaroviola
25 gennaio 2019 10:10
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina si muove per anticipare il Genoa su Zurkowski del Gornik (ma ancora non c’è ancora l’accordo economico col club polacco per il centrocampista classe ‘97) in vista dell’estate. Per la mediana prosegue il corteggiamento a Soucek dello Slavia Praga. Per le giovanili occhi su Nicolas Mercado, centrocampista classe ‘02 del Pescara.