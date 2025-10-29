La Gazzetta spiffera: “Kean ama Milano: è la sua città preferita, starebbe pensando ad un futuro li”

Secondo viaggio nel giro di un paio di settimane a Milano per la Fiorentina che stasera sfiderà l’Inter a San Siro, reduce dal rocambolesco pareggio contro il Bologna.

Domenica hanno segnato, anche se su rigore, sia Gud che Kean. Il primo si è sbloccato in A, il secondo è arrivato a quota due. Stessa situazione in cui si trovava nello scorso torneo a questo punto del campionato. Kean a Milano ama giocare e si è visto quanto abbia forzato per scendere in campo contro il Milan. È la sua città italiana preferita. Ci viene per la grande passione musicale, può anche pensare a un futuro (sponda Milan) a fine stagione. Contro l’Inter nel torneo scorso si è esaltato.L’ultima doppietta nello scorso campionato è arrivata proprio il 6 febbraio nel recupero della quattordicesima giornata (era stata sospesa per il dramma di Bove a dicembre 2024) nel 3-0 rifilato al Franchi ai nerazzurri di Simone Inzaghi come riportato da La Gazzetta dello Sport.