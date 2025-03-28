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La Gazzetta scrive: "Il Milan ha messo gli occhi su Comuzzo, vuole un gruppo di giovani Italiani"

Secondo la Gazzetta Dello Sport il Milan ha intenzione di ringiovanire la rosa e soprattutto di creare un blocco di calciatori italiani nello spogliatoio di Milanello. Secondo la rosea dunque proprio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2025 11:33
La Gazzetta scrive: "Il Milan ha messo gli occhi su Comuzzo, vuole un gruppo di giovani Italiani" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo la Gazzetta Dello Sport il Milan ha intenzione di ringiovanire la rosa e soprattutto di creare un blocco di calciatori italiani nello spogliatoio di Milanello. Secondo la rosea dunque proprio in quest'ottica il Milan avrebbe messo nel mirino il giovane difensore viola Pietro Comuzzo, che ha già tante pretendenti vista la grande stagione che sta vivendo. Il quotidiano però sottolinea anche che le priorità del Milan per il mercato sono altre rispetto alla difesa ed ai difensori centrali anche se Comuzzo piace molto dalle parti di Milanello.

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