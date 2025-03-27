La Gazzetta scrive: "Alla Fiorentina non hanno ancora visto niente di Gudmundsson. Lui come Hamrin"

8 gol segnati in stagione fino a questo momento per Gudmundsson in sole 23 partite giocate. E molto nemmeno da titolare...

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla dei possibili protagonisti delle ultime 9 giornate di campionato, tra questi c'è Albert Gudmundsson, queste le parole del quotidiano sul numero 10 della Fiorentina

"Alla Fiorentina non hanno ancora visto niente di Albert Gudmundsson. I due gol nelle ultime due giornate, contro Napoli e Juve, sono stati un anticipo di quel che sarà, il meglio deve ancora arrivare. Nella sua prima stagione in viola, l’islandese venuto dal Genoa è stato frenato da infortuni muscolari di varia natura. Nell’ultimo periodo sembra guarito e Gudmundsson è ritornato se stesso, quel tipo di attaccante alla vecchia maniera capace di saltare l’uomo e di inquadrare la porta con tiri precisi e avvelenati. I “boomer” fiorentini lo paragonano a Kurt Hamrin, svedese viola degli anni 60, e hanno ragione. La corsa Champions ha un protagonista in più: Gud morning, Fiorentina"