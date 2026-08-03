La Gazzetta dello Sport scrive: "Nico Gonzalez piace alla Roma, Gasperini lo può riportare in A"

L'esterno argentino piace al tecnico giallorosso

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma di Gian Piero Gasperini è alla ricerca di due rinforzi fondamentali: un esterno di spinta a tutta fascia e un profilo offensivo/trequartista.

Per la corsia laterale, il bersaglio principale del club capitolino è Givairo Read, promettente venticenne olandese in forza al Feyenoord. Gli emissari giallorossi si sono recati direttamente a Rotterdam per definire l'operazione, portando la propria offerta complessiva a una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Una mossa decisa per superare la forte concorrenza del Nottingham Forest, che ha provato a tentare il giocatore con un ingaggio da 4 milioni a stagione. La proposta della Roma poggia su una base fissa di 25 milioni, a cui si sommano bonus su cui le parti stanno trattando (tra i 3 milioni ipotizzati da alcune fonti e i 4,5 richiesti dai club olandese).

Per quanto riguarda il reparto d'attacco, si valuta con attenzione il profilo di Endrick. Il brasiliano ha appreso da José Mourinho che al Real Madrid partirebbe come terza scelta tra le punte centrali (alle spalle di Mbappé e Gonzalo García), ma la sua duttilità gli permette di disimpegnarsi bene anche sulla fascia sinistra.

Sullo stesso settore di campo resta vigile l'interesse per l'ex Fiorentina Nico González. L'argentino preferirebbe proseguire la sua avventura all'Atletico Madrid, ma qualora la trattativa tra i Colchoneros e la Juventus dovesse arenarsi, potrebbe diventare un'opzione concreta per la Roma, considerando anche che Gasperini ne apprezzava le qualità già dai tempi dell'Atalanta.