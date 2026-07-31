La Gazzetta dello Sport scrive: "Mastantuono è il prodigio che piace a Fiorentina, Milan e Roma"

Il talento argentino è un profilo che piace tanto

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport traccia un bilancio sul percorso di Franco Mastantuono, il baby prodigio del Real Madrid pronto a spegnere diciannove candeline tra esattamente quattordici giorni. Giunto nella capitale spagnola un anno fa con l'obiettivo di incantare il pubblico del Santiago Bernabéu, il giovane talento si trova oggi alla ricerca di un contesto più a sua misura. La dirigenza dei Blancos intende infatti cederlo a titolo temporaneo per consentirgli di ritrovare minutaggio e serenità. In questo scenario, la Serie A rappresenterebbe una destinazione ideale: si sono fatti i nomi di Fiorentina, Roma e Milan, piazze pronte ad accoglierlo per permettergli di allontanarsi dal campionato spagnolo e riannodare quel filo di magia iniziato in patria e interrottosi a Madrid.

Un profilo da predestinato

Giocatore dalla spiccata personalità e dalle eccelse qualità tecniche con il piede mancino, Mastantuono si è messo in luce come il terzo esordiente più precoce nella storia del River Plate, debuttando ad appena sedici anni. Ha sottratto al "Conejo" Saviola il primato di marcatore più giovane con la maglia dei Millonarios, oltre a diventare il calciatore più rapido ad alzare un trofeo con il club e a realizzare una rete su punizione in Copa Libertadores. Nel panorama internazionale ha raggiunto le semifinali del Mondiale Under 17 nel 2023, prima che la sua Argentina venisse eliminata ai rigori dalla Germania poi campionessa; il 5 giugno 2025 ha infine siglato il record come debuttante più giovane di sempre nella Nazionale maggiore Albiceleste