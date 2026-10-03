La Gazzetta dello Sport scrive: "La Juventus è interessata a Ndour, si studia l'assalto al giocatore"

Il giocatore viola è apprezzato da Carnevali in bianconero

A quanto pare, la tentazione di puntare su un blocco italiano non appartiene più soltanto al passato recente della Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, anche la Juventus sta pianificando un ritorno alle origini a partire dal 2027, posizionando i propri radar sui migliori talenti dell'Under 21. Tra i profili segnati in rosso spicca il nome di Cher Ndour.

L'apprezzamento della dirigenza e il profilo tecnico

L'interesse del Dg bianconero Carnevali per il classe 2004 non è un segreto: in lui la dirigenza juventina vede l'innesto perfetto per garantire centimetri, dinamismo e potenza al centrocampo. Nonostante l'aperta ammirazione del ragazzo per Paul Pogba — idolo a cui si ispira ma da cui si differenzia per caratteristiche di gioco rispetto al passato del francese a Torino —, il suo profilo resta uno dei più apprezzati dalla dirigenza torinese.

La posizione della Fiorentina: Ndour non si tocca (o quasi)

Se per la stampa nazionale si tratta di un piano suggestivo e ambizioso, in casa viola le idee sono estremamente chiare. La Fiorentina considera Ndour una risorsa imprescindibile e sostanzialmente incedibile per il proprio progetto. Resta tuttavia l'incognita economica: di fronte a un'offerta da capogiro le dinamiche potrebbero cambiare, ma la palla passa ora alla Juventus, che dovrà decidere se affondare il colpo per mettere davvero alla prova la resistenza del club gigliato.