La Gazzetta dello sport scrive: " Fiorentina e Napoli si sfidano per Zeballos, esterno del Boca"

Il giocatore argentino può essere ambito da Fiorentina e Napoli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, il Napoli e la Fiorentina sarebbero entrambe sul giocatore del Boca Juniors Zeballos, esterno di 24 anni che non vuole rinnovare con gli argentini il contratto in scadenza il 31 dicembre e si può liberare a zero senza il pagamento della clausola di 18 milioni. La Fiorentina monitora la situazione e non vorrebbe andare oltre i 10 milioni tenendo anche Cancellieri sullo sfondo come seconda opzione.