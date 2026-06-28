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La Gazzetta dello sport scrive: " Fiorentina e Napoli si sfidano per Zeballos, esterno del Boca"

Il giocatore argentino può essere ambito da Fiorentina e Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2026 11:11
La Gazzetta dello sport scrive: " Fiorentina e Napoli si sfidano per Zeballos, esterno del Boca" -
Acf Fiorentina
Boca Juniors
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, il Napoli e la Fiorentina sarebbero entrambe sul giocatore del Boca Juniors Zeballos, esterno di 24 anni che non vuole rinnovare con gli argentini il contratto in scadenza il 31 dicembre e si può liberare a zero senza il pagamento della clausola di 18 milioni. La Fiorentina monitora la situazione e non vorrebbe andare oltre i 10 milioni tenendo anche Cancellieri sullo sfondo come seconda opzione.

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