La Gazzetta dello Sport scrive: "Fagioli verso la titolarità in Turchia, Mancini lo ha scelto"

Il centrocampista viola si candida ad un posto da titolare

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come, smaltita l'amarezza di ieri, la Selezione azzurra guidata da Roberto Mancini riprenderà subito gli allenamenti in vista del confronto di lunedì sera all’Ataturk Spor Kompleksi di Bursa contro la Turchia. Il match contro l'undici allenato da Vincenzo Montella si preannuncia già fondamentale per le sorti della Nazionale in Nations League. Proprio in terra turca il commissario tecnico pare intenzionato ad applicare diverse rotazioni, spinto sia dai riscontri emersi nella prestazione precedente sia da un'ovvia esigenza di turnover.

Le novità potrebbero coinvolgere diversi tra i calciatori rimasti fuori nell'ultima uscita. Sul fronte difensivo Mancini riavrà a disposizione il centrale nerazzurro Alessandro Bastoni (assente ieri per squalifica) e valuta di concedere una chance a destra all'esterno del Brentford Michael Kayode, complice la prova opaca offerta da Di Lorenzo. Trovano spazio tra i candidati a una maglia dal primo minuto anche Scalvini, Frattesi e Maldini, subentrati nella ripresa del match di ieri. Sulla corsia di destra insidia la titolarità Zaniolo, mentre in mediana salgono le quotazioni di Doumbia e del regista viola Fagioli. Infine, sulla fascia sinistra, uno tra Ruggeri e Ahanor potrebbe concedere un turno di riposo a Calafiori.