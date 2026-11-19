La Gazzetta dello Sport riporta: "Varela torna a Monza dopo la Nazionale, sarà titolare con i viola"

L'attaccante portoghese torna dopo la Nazionale col vento in poppa per lunedì

Il Monza si avvicina alla sfida contro la Fiorentina potendo contare su un Gustavo Varela pieno di carica dopo la sua prima chiamata con il Portogallo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti non ha trovato spazio per debuttare con la selezione maggiore, ma l'esperienza resta comunque una tappa significativa per la sua maturazione. La punta è tornata in Brianza con forti stimoli e senza particolari scorie fisiche dagli impegni con la Nazionale, riprendendo già da oggi gli allenamenti sotto la guida di Ivan Juric in vista del posticipo di lunedì.

Varela rappresenta senza dubbio la minaccia più concreta per la retroguardia gigliata. Nel corso di una prima parte di campionato molto difficile per il Monza, sconfitto in otto delle prime undici giornate, il giocatore è stato il vero trascinatore dell'attacco biancorosso: ha infatti firmato 9 delle 17 reti complessive realizzate dalla squadra, incidendo per più del 50% sul bottino offensivo totale.