La Gazzetta dello Sport riporta: "Pirlo è sempre più il favorito per la panchina azzurra, Conte dietro"

L'ex giocatore potrebbe diventare il prossimo commissario tecnico azzurro

La panchina della Nazionale italiana è ancora senza un proprietario, ma il nome di Andrea Pirlo è emerso con grande decisione nelle ultime ore come il candidato principale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista sarebbe la prima scelta di Paolo Maldini — neo direttore tecnico azzurro e presidente del Club Italia — per avviare il percorso di rifondazione in vista dei Mondiali del 2030. Questa preferenza è maturata nei colloqui tra Maldini, Leonardo e Giovanni Malagò, quest'ultimo alla guida della FIGC dallo scorso 22 giugno. L'ex capitano del Milan ha illustrato a Malagò i motivi per cui ritiene Pirlo la figura ideale: si tratta di un allenatore giovane, con una visione internazionale consolidata e in perfetta sintonia con il linguaggio del nuovo gruppo dirigenziale. Maldini ne apprezza coraggio, visione e concretezza, rivalutando positivamente anche il suo debutto sulla panchina della Juventus; per questo il passaggio dall'esperienza negli Emirati Arabi Uniti con lo United FC di Dubai alla guida degli Azzurri viene visto come un passo logico e coraggioso.

I giochi, tuttavia, non sono ancora del tutto fatti. Malagò ha in programma un colloquio a breve con Pirlo per valutarne idee e compatibilità con il programma federale, fermo restando che l'aspetto economico non rappresenterà un freno alla trattativa rispetto alla condivisione del progetto sportivo. Sebbene l'asse dirigenziale preferisca muoversi all'unanimità senza fratture interne, sullo sfondo resistono ancora i profili di Roberto Mancini — legato da un solido rapporto personale con Malagò — e di Antonio Conte, mentre la suggestione Pep Guardiola è ormai tramontata. L'ufficialità della scelta è attesa per l'inizio della prossima settimana, in modo da presentarsi all'Assemblea dei club di Serie A con una struttura tecnica definita, all'interno della quale potrebbe trovare collocazione anche Gigi Buffon. Se per l'opinione pubblica l'ingaggio di Pirlo rappresenterebbe una scommessa, per la nuova dirigenza azzurra si tratta invece di una convinta dichiarazione di fiducia per far ripartire il calcio italiano.