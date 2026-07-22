La Gazzetta dello Sport riporta: "Pinamonti è il preferito della Lazio, Piccoli è solo l'alternativa"
Il bomber neroverde è il preferito dei biancocelesti
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 14:28
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Pinamonti rimane la prima scelta in cima alla lista della Lazio per rinforzare il reparto avanzato, in una fase di mercato non priva di ostacoli per il club biancoceleste.
La punta del Sassuolo si conferma il profilo più accessibile soprattutto sotto il profilo finanziario, complice la situazione contrattuale dell'attaccante neroverde, ormai vicino alla scadenza. Qualora la pista non dovesse concretizzarsi, resta comunque viva l'opzione che porta a Roberto Piccoli, pronto a salutare la Fiorentina per cercare maggiore spazio.