La Gazzetta dello Sport riporta: "Osvaldo sta meglio, i medici l'hanno preso in tempo e ora è stabile"

L'ex attaccante viola ha avuto un versamento pleurico in Argentina

Le novità più recenti e in parte rassicuranti arrivano direttamente dalla famiglia: «Dani sta bene, è cosciente e non si trova sotto sedazione». Anche se la situazione si è stabilizzata e la fase più critica sembra ormai superata, l'ex calciatore rimane sotto monitoraggio costante nel reparto di rianimazione dell'ospedale municipale di Lavallol, nella provincia di Buenos Aires. Pablo Osvaldo vi si trova ricoverato da giovedì a causa di una complicanza polmonare che ha provocato una pleurite con versamento liquido e purulento attorno al polmone destro. I sanitari non si sono ancora espressi sulle origini dell'infezione: i dati dell'esame istologico, eseguito prelevando un campione di tessuto di due centimetri, chiariranno la matrice del problema e l'entità del quadro clinico. I familiari, superata l'angoscia iniziale, hanno comunque sottolineato come l'intervento dei medici sia stato tempestivo, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

I problemi di dipendenza I primi momenti sono stati particolarmente complessi, tanto da spingere la sorella dell'ex attaccante (ritiratosi dall'attività agonistica nel 2020) a condurlo d'urgenza nella struttura sanitaria. Mentre lo staff medico cerca di individuare le cause del versamento, i media argentini hanno cercato di ricostruire la routine del quarantenne prima del malore. Diversi organi di stampa sostengono che le sue condizioni fossero precarie già da qualche tempo e avanzano l'ipotesi che il crollo fisico possa essere legato all'assunzione di sostanze stupefacenti. Nel marzo 2024, attraverso un video sui propri canali social, lo stesso Osvaldo aveva rivelato i dettagli di una fase drammatica della sua vita, ammettendo di essere caduto nella spirale della tossicodipendenza dopo il ritiro dal calcio giocato. A questo quadro si aggiungeva l'abuso di sostanze alcoliche, che lo aveva spinto in una profonda crisi personale: «La persona che sono diventata mi è estranea. Chiedo supporto perché da solo non riesco a rialzarmi», confidava all'epoca.

La battaglia contro la depressione A quel tempo, un supporto di tipo psichiatrico lo aveva sostenuto anche nel contrastare la depressione. «Rimango isolato tra le mura di casa, non ho un'occupazione fissa, ho dilapidato le mie risorse e non trovo la forza di uscire — spiegava sempre nel 2024 —. Desidero fortemente riprendere in mano la mia vita». Un obiettivo che sembrava aver raggiunto, prima che le notizie locali tornassero a riferire di una ricaduta avvenuta lo scorso anno, nonostante avesse ripreso la sua attività musicale come frontman della band "Barrio Viejo"