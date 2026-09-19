La Gazzetta dello Sport riporta: "Mastantuono guida la truppa viola, un argentino contro il Napoli di Diego"

Il giocatore viola sfiderà il Napoli di Maradona

Quando Kevin De Bruyne compiva i suoi primi passi tra i professionisti con la maglia del Genk, Franco Mastantuono compiva appena due anni. Tra il gioiello argentino di proprietà del Real Madrid, attualmente in prestito alla Fiorentina, e il perno del centrocampo azzurro corrono ben 16 anni d'età e un palmarès diametralmente opposto. Se il talento nato ad Azul vanta in bacheca una Supercopa Argentina conquistata con il River Plate, il numero 11 del Napoli mette sul piatto un tesoro di trofei composto da Champions League, Mondiale per Club e plurimi titoli di Premier League.

Il nuovo corso viola: gioventù e coraggio con Vanoli Mastantuono rappresenta l'uomo simbolo della Fiorentina targata Paolo Vanoli, una società che durante la sessione estiva di calciomercato ha deciso di puntare con decisione sulla freschezza e sulla qualità della linea verde. Compiuti i 19 anni lo scorso 14 agosto — giorno del suo esordio ufficiale in Coppa Italia —, Franco è il più giovane dei 13 innesti portati a Firenze. L'età media delle operazioni in entrata (22,7 anni) riflette la volontà del club di rinnovare la rosa e impostare un ciclo a lungo termine, abbattendo il monte ingaggi e accaparrandosi profili dal respiro internazionale come il diciannovenne Victor Valdepeñas (cresciuto anch'egli nel Real Madrid) e il ventenne Chirst Inao Oulai (reduce dall'esperienza mondiale con la Costa d'Avorio).

I numeri della svecchiata e la suggestione Maradona Una linea politica che richiede inevitabilmente pazienza, accettando il rischio che i giovani commettano errori lungo il percorso di maturazione. Attualmente l'età media della rosa viola è tra le più basse dell'intero campionato di Serie A (25,1 anni, al pari del Genoa e dietro soltanto a Cagliari, Monza, Lecce e Parma), mentre lo schieramento titolare si attesta al quarto posto assoluto per gioventù (24,3 anni).

Nel primo grande banco di prova della stagione al Franchi, il fantasista argentino proverà a trascinare i suoi contro una squadra dal valore speciale per ogni suo connazionale. Per chi nasce in Argentina, il Napoli evoca inevitabilmente la figura di Diego Armando Maradona, punto di riferimento assoluto anche per Mastantuono: se a Firenze indossa la casacca numero 30 (essendo la 10 ritirata in onore di Giancarlo Antognoni), con la Spostato/Albiceleste il ragazzo ha già avuto l'onore di vestire la leggendaria maglia che fu del Pibe de Oro.