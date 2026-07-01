La Gazzetta dello Sport riporta: "Liberali ha accettato il Como, sfuma per la Fiorentina"
Il giovane centrocampista dovrebbe andare da Fabregas a Como
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2026 14:15
Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il giovane talento Mattia Liberali avrebbe dato il suo benestare al trasferimento al Como. Nonostante l'interesse della Fiorentina e del Milan — con i rossoneri che vantano una percentuale del 50% sulla futura rivendita spettante al Catanzaro —, il club lariano sembra intenzionato a rompere gli indugi pagando la clausola rescissoria da 6 milioni di euro per metterlo a disposizione di Cesc Fàbregas.
La trattativa è ormai in dirittura d'arrivo: sistemati gli ultimi dettagli, l'operazione potrà essere ufficializzata a stretto giro.