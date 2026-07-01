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La Gazzetta dello Sport riporta: "Liberali ha accettato il Como, sfuma per la Fiorentina"

Il giovane centrocampista dovrebbe andare da Fabregas a Como

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2026 14:15
La Gazzetta dello Sport riporta: "Liberali ha accettato il Como, sfuma per la Fiorentina" -
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Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il giovane talento Mattia Liberali avrebbe dato il suo benestare al trasferimento al Como. Nonostante l'interesse della Fiorentina e del Milan — con i rossoneri che vantano una percentuale del 50% sulla futura rivendita spettante al Catanzaro —, il club lariano sembra intenzionato a rompere gli indugi pagando la clausola rescissoria da 6 milioni di euro per metterlo a disposizione di Cesc Fàbregas.

La trattativa è ormai in dirittura d'arrivo: sistemati gli ultimi dettagli, l'operazione potrà essere ufficializzata a stretto giro.

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