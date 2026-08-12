La Gazzetta dello Sport riporta: "Il Como ha sondato Embolo, potrebbe essere lui e non Kean il colpo"

L'attaccante svizzero potrebbe andare in riva al Lago al posto di Kean

Dopo aver blindato Yan Couto e Chalobah — rispettivamente sesto e settimo innesto di un mercato ambizioso — in casa Como si attendono i tempi giusti prima di affondare il colpo per l'ultimo tassello richiesto da Cesc Fabregas: un attaccante di livello da alternare a Douvikas e Morata.

La situazione Moise Kean Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il ds Charlie Ludi ha confermato l'interesse per il centravanti viola. Sebbene la Fiorentina lo abbia ufficialmente tolto dal listino uscite nelle ultime settimane rendendo la pista estremamente complessa, le dichiarazioni del dirigente mantengono il profilo dell'italiano ancora sullo sfondo dei radar lariani.

L'opzione Breel Embolo Un nome fresco finito nel mirino del club è quello di Breel Embolo, classe 1997 del Rennes con un'ottima vetrina mondiale alle spalle disputata con la Svizzera. Con ben 36 presenze in Champions League e 27 in Europa League, il profilo dello svizzero porterebbe la cifra d'esperienza internazionale ideale per affrontare il doppio impegno stagionale. La sua capacità di svariare e attaccare la profondità si sposerebbe bene con le idee tattiche di Fabregas, anche se per ora si tratta unicamente di un sondaggio preliminare.

Smentita su Gouiri Nessun riscontro trova invece l'ipotesi Amine Gouiri. Nonostante le indiscrezioni circolate in Francia legate alla necessità del Marsiglia di far cassa per motivi finanziari, il profilo dell'attaccante algerino classe 2000 non rientra nei piani della società comasca.