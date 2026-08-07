La Gazzetta dello Sport riporta: "Il Bologna prepara 20 milioni per Piccoli, la Fiorentina valuta"

I felsinei potrebbero offrire 20 milioni per l'attaccante gigliato

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bologna ha impresso un'improvvisa accelerata nella corsa a Roberto Piccoli. Forti degli ottimi rapporti tra le due società, i rossoblù sono pronti a far sul serio per il centravanti classe 2001, superando la concorrenza del Genoa.

Il calciatore ha provato a fare chiarezza sulla propria posizione, ribadendo la priorità di restare in viola: «La mia intenzione è quella di rimanere a Firenze e giocarmi le mie chance a disposizione di mister Fabio Grosso». Tuttavia, la dirigenza gigliata si è detta disposta ad ascoltare le offerte, fissando la valutazione del cartellino: «L'attaccante viene quotato attorno ai 20 milioni di euro e la strada prediletta resta quella di un trasferimento a titolo definitivo, senza comunque scartare a priori l'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto».

Dal canto suo, il Bologna sta definendo i dettagli dell'affondo decisivo per trovare l'accordo: «Stiamo studiando la proposta economica da presentare alla Fiorentina: l'obiettivo è avvicinarci il più possibile alla cifra richiesta, inserendo nell'intesa anche accordi su un'eventuale futura rivendita del giocatore».