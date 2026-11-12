La Gazzetta dello Sport riporta: "Hojbjerg piace sia alla Fiorentina che alla Juventus per gennaio"

Il giocatore danese potrebbe essere un obiettivo per il centrocampo gigliato

L’interesse della Fiorentina per Pierre-Emile Højbjerg non si è spento, ma nella finestra di mercato di gennaio i viola rischiano di dover affrontare una rivale di peso. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, anche la Juventus avrebbe messo nel mirino il mediano dell'Olympique Marsiglia, ritenuto un innesto ideale per l'organico guidato da Luciano Spalletti.

La società torinese è infatti alla ricerca di profili affidabili e pronti a dare un contributo immediato per centrare la qualificazione in Champions League, puntando su calciatori dotati di temperamento, personalità e abitudine ai grandi palcoscenici. Caratteristiche che si sposano perfettamente con quelle del giocatore danese, leader e capitano sia del club francese sia della sua Nazionale.

Già nella scorsa sessione estiva la dirigenza gigliata aveva tentato l'affondo per portarlo in Serie A, scontrandosi però con la volontà del centrocampista di restare in Ligue 1. Secondo la testata rosa, la squadra toscana è pronta a riprovarci a inizio anno, mantenendo l'ex Tottenham in cima alla lista per rinforzare la mediana. Questa volta, tuttavia, la strada appare più in salita a causa dell'inserimento dei bianconeri, i cui osservatori avrebbero già visionato il giocatore da vicino anche durante gli impegni con la selezione danese.