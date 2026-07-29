La Gazzetta dello Sport riporta: "Gimenez è l'obiettivo della Lazio, Gattuso allontana Piccoli"

L'attaccante messicano può essere il bomber della Lazio

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio prosegue la caccia al nuovo centravanti, considerato il tassello primario per completare l'organico. Sull'obiettivo, le direttive di mister Gattuso sono estremamente nitide: la priorità assoluta è il messicano Gimenez, ormai ai margini del progetto Milan. Un'operazione che, tuttavia, al momento presenta cifre decisamente impegnative, se non del tutto fuori portata.

La linea della dirigenza biancoceleste è quindi quella della temporizzazione: l'auspicio è che, superata la metà di agosto, i contorni economici dell'affare possano ammorbidirsi e diventare decisamente più accessibili.

Ciononostante, le opzioni di riserva restano sul tavolo. Gli scenari più praticabili conducono oltremanica, in Premier League, dove si monitorano i profili dell'albanese Broja (Burnley) e del tedesco Füllkrug (West Ham). Entrambi gli attaccanti sono reduci da un'esperienza in uscita dai propri club, disposti a lasciarli partire con la formula del prestito con diritto di riscatto (senza vincoli di obbligo).

La Lazio sta riflettendo su queste opportunità, sebbene Gattuso continui a spingere con decisione soltanto per Gimenez. Perde invece nettamente quota la pista che portava a Piccoli della Fiorentina, ormai scivolata in secondo piano.