La Gazzetta dello Sport riporta: "Fabbian è un'idea fissa del Bologna, può tornare in prestito"
Il centrocampista può tornare in Emilia dove già giocava prima di gennaio
Non solo reparti avanzati: il mercato del Bologna resta attivo su più fronti, pur mantenendo contorni ancora indefiniti.
La difesa e la pista Cabal Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, l'eventuale addio di Lucumì non spalancherebbe al 100% le porte all'arrivo di Cabal. Benché il difensore sia stato proposto alla dirigenza emiliana, al momento la pista non sembra affatto decollare.
Centrocampo tra ritorno e linea verde In mediana resta invece viva l'ipotesi legata a Fabbian. Il giocatore della Fiorentina potrebbe infatti rientrare in rossoblù a titolo temporaneo, come sottolineato dal quotidiano: "L’idea-Fabbian resiste, con il centrocampista che potrebbe ritornare a Bologna in prestito".
Parallelamente, la società valuta soluzioni interne, valutando la crescita del giovanissimo Libra (classe 2008, cresciuto nel vivaio e di nazionalità venezuelana), candidato a un salto diretto in prima squadra.
I tempi delle operazioni Si preannuncia un'evoluzione graduale della situazione. L'intento della dirigenza è definire la maggior parte dei movimenti prima del debutto ufficiale in campionato, fissato per lunedì 24 agosto nel match casalingo contro la Lazio.