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La Gazzetta dello Sport riporta: "Fabbian è un'idea fissa del Bologna, può tornare in prestito"

Il centrocampista può tornare in Emilia dove già giocava prima di gennaio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2026 13:57
La Gazzetta dello Sport riporta: "Fabbian è un'idea fissa del Bologna, può tornare in prestito" - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Non solo reparti avanzati: il mercato del Bologna resta attivo su più fronti, pur mantenendo contorni ancora indefiniti.

La difesa e la pista Cabal Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, l'eventuale addio di Lucumì non spalancherebbe al 100% le porte all'arrivo di Cabal. Benché il difensore sia stato proposto alla dirigenza emiliana, al momento la pista non sembra affatto decollare.

Centrocampo tra ritorno e linea verde In mediana resta invece viva l'ipotesi legata a Fabbian. Il giocatore della Fiorentina potrebbe infatti rientrare in rossoblù a titolo temporaneo, come sottolineato dal quotidiano: "L’idea-Fabbian resiste, con il centrocampista che potrebbe ritornare a Bologna in prestito".

Parallelamente, la società valuta soluzioni interne, valutando la crescita del giovanissimo Libra (classe 2008, cresciuto nel vivaio e di nazionalità venezuelana), candidato a un salto diretto in prima squadra.

I tempi delle operazioni Si preannuncia un'evoluzione graduale della situazione. L'intento della dirigenza è definire la maggior parte dei movimenti prima del debutto ufficiale in campionato, fissato per lunedì 24 agosto nel match casalingo contro la Lazio.

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