La Gazzetta dello Sport riporta: "Atta recupera per il Napoli, ieri solo stop precauzionale"

Il giocatore viola tornerà domenica in vista del match col Napoli

In vista dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Napoli, la Fiorentina accoglierà la squadra di Allegri domenica al Franchi, riferisce La Gazzetta dello Sport. Sul fronte viola, Atta non è stato inserito tra i convocati nella sfida di ieri sera contro il Pisa: sta seguendo una tabella di allenamento individuale per ritrovare la forma migliore in vista della gara di Serie A.

DIVERSI RIENTRI IN VISTA

Oltre al centrocampista, ritroveranno spazio dal primo minuto diversi elementi che ieri sono rimasti a riposo o hanno disputato soltanto uno spezzone di gara. Riconquisteranno una maglia da titolare, come già successo a Venezia, Fagioli, Jimenez, Njie e molto verosimilmente Beto – con Vanoli che dovrà comunque valutare il momento positivo di Pellegrino.

La squadra si ritroverà oggi al Viola Park per focalizzarsi sul campionato, in una giornata dedicata anche alle conferenze stampa di presentazione di Gnonto e Goncalves. Dopo aver firmato i gol ieri sul campo, per loro è arrivato il momento delle dichiarazioni ufficiali.