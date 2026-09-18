La Gazzetta dello Sport riporta: "Atta è stato proposto al Milan, ma la Fiorentina è stata più veloce"

L'ex giocatore friulano poteva andare al Milan

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, all'interno del suo approfondimento dedicato alla Fiorentina, svela un interessante dettaglio di mercato relativo al trasferimento a Firenze di Arthur Atta.

Il retroscena della trattativa Il mediano è stato tra i primissimi colpi messi a segno da Paratici nel piano di rifondazione del club. A rivelarsi decisivo è stato l'intuito dello stesso direttore sportivo viola, abile nel cogliere al momento giusto un'opportunità di mercato: l'Udinese si apprestava infatti a presentare il profilo del giocatore al Milan. Non appena la dirigenza gigliata ha intercettato la manovra, ha impresso una decisa accelerata all'operazione, definendo l'accordo in tempi brevissimi.

I dettagli economici I costi dell'operazione sono ormai noti: una base fissa di 25 milioni di euro a cui aggiungere i bonus e un 30% riservato all'Udinese sulla successiva cessione, per un investimento complessivo che rischia di superare il tetto dei 40 milioni. Una cifra che posiziona l'acquisto tra i più costosi di sempre nei cent'anni di storia della società viola.