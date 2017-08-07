Gazzetta dello Sport, Pioli e lo spogliatoio della Fiorentina sognano un ripensamento di Nikola Kalinic

Il Milan lo vuole e il centravanti croato vuole il Milan ma fino a quando non viene soddisfatta la richiesta viola l'attaccante non parte

Il Milan vuole Kalinic, ma Corvino chiede almeno 25 milioni e li esige entro una ventina di giorni. Nel caso contrario, il croato il prossimo 20 agosto sarà regolarmente in campo contro l’Inter. Nel frattempo lui gioca e segna contro il Wolfsburg, senza però esultare. Lo spogliatoio spera in un ripensamento del cannoniere, così come lo stesso Stefano Pioli.

La Gazzetta dello Sport