La Gazzetta dello Sport lancia l’allarme: “Fiorentina in ritardo, Italiano deve stringere i tempi”

La Fiorentina, a una settimana dall’inizio della Serie A, si scopre in ritardo, così scrive la Gazzetta dello Sport. Italiano deve stringere i tempi per portare la squadra a un livello di forma e a un gioco accettabile per le ambizioni stagionali, che sono alte visto il mercato fatto e che deve ancora completarsi con la mezzala di qualità. Sono parecchie le cose da aggiustare e un paio le speranze: la prima è quella di arrivare a Lo Celso o in alternativa a Bajrami, l’altra è legata al rinnovo di Milenkovic, sempre più una certezza.