La Gazzetta Dello Sport, Chiesa è un punto fermo viola ma occhio a Inter, Milan, Napoli e Juve

Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport la Fiorentina non vuole assolutamente cedere Chiesa specie dopo gli elogi di Mancini per il futuro della Nazionale. I Della Valle lo con...

Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport la Fiorentina non vuole assolutamente cedere Chiesa specie dopo gli elogi di Mancini per il futuro della Nazionale. I Della Valle lo considerano punto fermo e la sua quotazione è di 60 milioni.

L'Inter però (tenendo un occhio al fair play finanziario) ci prova visto il buon rapporto con l'entourage del numero 25 viola che da tempo ha preso informazioni e ha le lusinghe del club. E vista la qualificazione in Champions League servono rinforzi d'eccellenza. Il giocatore viene seguito anche da Milan, Napoli e Juventus.