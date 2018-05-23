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La Gazzetta Dello Sport, Chiesa è un punto fermo viola ma occhio a Inter, Milan, Napoli e Juve

Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport la Fiorentina non vuole assolutamente cedere Chiesa specie dopo gli elogi di Mancini per il futuro della Nazionale. I Della Valle lo con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 maggio 2018 09:30
La Gazzetta Dello Sport, Chiesa è un punto fermo viola ma occhio a Inter, Milan, Napoli e Juve - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport la Fiorentina non vuole assolutamente cedere Chiesa specie dopo gli elogi di Mancini per il futuro della Nazionale. I Della Valle lo considerano punto fermo e la sua quotazione è di 60 milioni.

L'Inter però (tenendo un occhio al fair play finanziario) ci prova visto il buon rapporto con l'entourage del numero 25 viola che da tempo ha preso informazioni e ha le lusinghe del club. E vista la qualificazione in Champions League servono rinforzi d'eccellenza. Il giocatore viene seguito anche da Milan, Napoli e Juventus.

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