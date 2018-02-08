La Gazzetta dello Sport anticipa Fiorentina-Juventus: questione di... Fede

"Questione di... Fede". Titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in vista della partita che venerdì sera metterà di fronte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Juventus di Massimilian...

"Questione di... Fede". Titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in vista della partita che venerdì sera metterà di fronte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Il riferimento - piuttosto esplicito - è a due protagonisti della gara, ossia Federico Chiesa e Federico Bernardeschi.