La formazione dell'Italia, Chiesa titolare, Castrovilli in panchina. Le scelte di Mancini
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2019 21:34
Arrivano le formazioni ufficiali di Italia-Armenia, ultimo match della fase di qualificazione ad Euro2020 per il Gruppo J:
Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Chiesa.
Armenia (5-4-1): Airapetyan; Hambartsumyan, Haroyan, Calisir, Ishkhanyan, K. Hovhannisyan; Babayan, A. Grigoryan, Artak Edigaryan, Barseghyan; Karapetyan.