La formazione della Juventus, Allegri mette fuori Pjanic. Dybala titolare con CR7 e Mandzukic
Questa la scelte di Massimiliano Allegri per la partita contro la Fiorentina: Szczesny, Cancelo, Bonuci, Chiellini, De Sciglio, Bentancur, Cuadrado, Matuidi, Dybala, Mandzukic, C. Ronaldo. A disp. Per...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 17:06
Questa la scelte di Massimiliano Allegri per la partita contro la Fiorentina: Szczesny, Cancelo, Bonuci, Chiellini, De Sciglio, Bentancur, Cuadrado, Matuidi, Dybala, Mandzukic, C. Ronaldo.
A disp. Perin, Pinsoglio, Barzagli, Benatia, Rugani, Spinazzola, D. Costa, Pjanic, Bernardeschi, Kean. All. Allegri