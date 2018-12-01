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La formazione della Juventus, Allegri mette fuori Pjanic. Dybala titolare con CR7 e Mandzukic

Questa la scelte di Massimiliano Allegri per la partita contro la Fiorentina: Szczesny, Cancelo, Bonuci, Chiellini, De Sciglio, Bentancur, Cuadrado, Matuidi, Dybala, Mandzukic, C. Ronaldo. A disp. Per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 17:06
La formazione della Juventus, Allegri mette fuori Pjanic. Dybala titolare con CR7 e Mandzukic -
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Questa la scelte di Massimiliano Allegri per la partita contro la Fiorentina: Szczesny, Cancelo, Bonuci, Chiellini, De Sciglio, Bentancur, Cuadrado, Matuidi, Dybala, Mandzukic, C. Ronaldo.

A disp. Perin, Pinsoglio, Barzagli, Benatia, Rugani, Spinazzola, D. Costa, Pjanic, Bernardeschi, Kean. All. Allegri

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