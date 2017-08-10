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La formazione della Fiorentina, Eysseric subito titolare, in difesa la coppia è formata da Astori e Milenkovic

Gli undici scelti da Stefano Pioli per l'amichevole contro la Pistoiese, Tomovic terzino destro e Babacar in avanti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 20:18
La formazione della Fiorentina, Eysseric subito titolare, in difesa la coppia è formata da Astori e Milenkovic - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Formazione viola impegnata questa sera contro la Pistoiese, questa la formazione scelta dal tecnico Stefano Pioli:

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello, Tomovic, Milenkovic, Astori, Olivera, Sanchez, Cristoforo, Chiesa, Hagi, Eysseric, Babacar.

In panchina: Dragowski, Cerofolini, Hugo, Gaspar, Mati Fernandez, Schetino, Ranieri, Rebic, Kalinic, Baez, Hristov, Veretout e Benassi.

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