La Fiorentina Women’s ad un passo dalla finale di Coppa Italia. C’è da battere l’Empoli in semifinale

Le ragazze in viola puntano alla doppietta, ma prima c'è da battere l'Empoli delle tante ex viola

Manca solo un passo alla Fiorentina Women’s per raggiungere la finale di coppa Italia. E ancora una volta sulla sua strada ci sarà una formazione di serie B, come accaduto in tutto il percorso in questa manifestazione. Alle 17.30 le viola sono attese al ‘Castellani’ di Montelupo Fiorentino dall’Empoli Ladies, che come la Fiorentina è la sezione femminile di una società di serie A, e che al primo anno di attività ha ottenuto subito la promozione nella massima categoria. Match particolare per diverse giocatrici empolesi che hanno un passato in viola, come Borghesi, Cinotti, Esperti, Ferrara, Leoni, Parrini, Varriale e Venturini. Lo riporta La Nazione.