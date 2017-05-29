La Fiorentina vuole Henry Onyekuru, esterno d’attacco classe 97 nigeriano. Ma la concorrenza è agguerrita
Onyekuru è nel mirino di Pantaleo Corvino, ma c'è da battere la concorrenza di Atletico Madrid, Monaco, Roma e Borussia Dortmund
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2017 12:06
In Inghilterra come riporta il «Daily Mail» ci sarebbe anche la Fiorentina sulle tracce di Henry Onyekuru, ala nigeriana classe ‘97 dell’Eupen, squadra che milita in Belgio. Oltre ai viola gli interessi di Anderlecht e Bruges, oltre alle attenzioni di Lipsia, Borussia Dortmund, Schalke, Borussia Moenchengladbach, Lione, Lille, Monaco, Nizza, Atletico Madrid, Siviglia e Roma. Questo è quello che riporta La Nazione.