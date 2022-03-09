La Fiorentina vuole capire i dettagli: dalla gestione dell’area commerciale all’impatto ambientale
La Fiorentina durante il restyling potrà restare a giocare al Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
09 marzo 2022 09:39
La Fiorentina aspetta di capire i dettagli del piano che ha conquistato la giuria, al di là della certezza che la squadra non dovrà giocare in trasferta. Servirà capire come verranno gestiti i 5.000 metri quadrati dell’area commerciale con relativo investimento da 30 milioni di euro, così come il nuovo impatto economico dell’ambiente. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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