La Fiorentina vola in semifinale di Coppa Italia, Posch sbaglia il rigore e Lopez segna quello decisivo

Al 3’ Saelemaekers ci prova dalla distanza, Christensen salva in due tempi. Al 18’ sassata di Kayode, Skorupski spedisce il pallone in angolo. Al 19’ Beltran ruba palla e poi calcia, tiro sballato. Al 28’ clamorosa occasione per Zirkzee che fa scorrere il pallone perdendo l’attimo del tiro. Al 32’ Milenkovic chiude sul tiro di Orsolini dopo una palla persa da Beltran. Al 35’ Zirkzee scheggia la traversa mandando al bar Milenkovic.

Al 50’ palo di Orsolini. Al 62’ Beltran dentro per Nzola che taglia ma non riesce ad agganciare il pallone. Al 66’ Ferguson scappa a Milenkovic, ancora Christensen in due tempi. Al 60’ Beltran manda in porta Nzola che sbaglia l’appoggio e non riesce a colpire. Al 74’ palla dentro per Mandragora che stacca bene ma non dà forza alla conclusione. All’84’ N’Zola prova troppo tardi la conclusione che finisce da Kayode che tira male. Al 95’ tiro di Lopez deviato da Calafiori, assist di spalla di Nzola per Quarta che colpisce il pallone di testa ma trova Skorupski.

Nei supplementari Orsolini calcia malissimo. Al 94’ Zirkzee sbaglia il primo controllo, Christensen salva in angolo. Al 102’ ci prova Jack, calcio d’angolo. Al 103’ N’Zola dentro per Quarta che non riesce a tirare bene. Si resta sullo 0-0. Al 105’ conclusione di Milenkovic deviata. Al 109’ cross perfetto di Mandragora sul secondo palo, Kayode arriva ma spedisce in angolo. Al 112’ Orsolini scappa e va al tiro Christensen esce e gli cancella il tiro. Posch sbaglia ai calci di rigore, la Fiorentina vola in semifinale, Maxime Lopez segna il rigore decisivo.