La Fiorentina vola ai quarti, Commisso chiama la squadra: dialogo con Nzola, Christensen e Italiano

La Fiorentina vola ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver vinto ai calci di rigore contro il Parma. Una partita che si era aperta nel peggiore dei modi per gli uomini di Italiano, con gli ospiti passati in vantaggio per 2-0 con le reti di Bernabe e Bonny. I viola hanno evitato un divario più ampio grazie al portiere Oliver Christensen, bravo a chiudere la porta alla squadra di Pecchia in più occasioni. E a permettere la rimonta viola firmata da un grande gol di Nzola e il rigore di Sottil. Al termine della gara, il presidente Rocco Commisso ha chiamato la squadra negli spogliatoi, parlando con i due protagonisti della serata Nzola e Christensen, oltre che col tecnico Vincenzo Italiano.

