La Fiorentina vince il campionato dei bilanci, è prima in Italia per rapporto tra ricavi e debiti

Milano e Finanza ha stilato una classifica in Serie A basata non sui punti fatti in campionato ma bensì sulla sostenibilità finanziaria dei club, ossia classificandoli in base al rapporto tra ricavi e debiti del bilancio della scorsa stagione. Questa classifica cambia completamente forma rispetto a quella dei risultati ottenuti sul campo, infatti l’Inter che ha dominato la Serie A finisce negli ultimi posti della graduatoria così come Roma e Juventus, in testa ci va proprio la Fiorentina di Rocco Commisso che ha generato 148 milioni di ricavi e aolo 78 milioni di debiti, completano il podio Empoli e Milan mentre la quarta piazza va all’Atalanta che è sicuramente un modello per gestione dei bilanci e risultati sportivi. Questa classifica indica come la Fiorentina di Rocco Commisso sia un eccellenza a livello di gestione aziendale, speriamo adesso che Mercoledì ad Atene arrivino le prime grandi gioie anche sotto il profilo prettamente sportivo.

