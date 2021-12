La Fiorentina vince 3-2 contro il Bologna al Dall’Ara. La viola sfata il tabù trasferta

All’11’ Torreira per Gonzalez che dalla distanza prova un tiro lampo che finisce a lato, alla destra di Skorupski. Al 31′ cross dentro di De Silvestri per Barrow che con il destro tira al volo, la palla finisce fuori. Al 32′ Fiorentina in vantaggio al Dall’Ara, cross dentro di Gonzalez pennellato per la testa di Maleh che si stacca da Soriano, incornata vincente. Bologna-Fiorentina 0-1. Al 42′ il Bologna al Dall’Ara trova l’1-1 contro la Fiorentina. Barrow rimette la partita in parità con un bellissimo tiro al volo.

Al 47′ ottima incursione di Bonaventura, palla deviata in angolo. Al 52′ punizione battuta benissimo da Biraghi che la insacca sul palo alla destra di Skorupski. È 2-1 per la Fiorentina contro il Bologna al Dall’Ara. Al 69′ bell’idea di Torreira che imbuca per Odriozola ma Skorupski arriva prima dello spagnolo sulla palla e sventa la minaccia. Al 65′ Vlahovic aspetta l’arrivo di Gonzalez e lo lancia, Skorupski in uscita aggancia solo le gambe del 22 viola. Al 66′ dal dischetto Vlahovic firma il 3-1 per la Fiorentina. 13° gol in campionato. All’83’ sventagliata di Orsolini per Hickey, che va al tiro sporcato, Terracciano non riesce ad evitare il 3-2.

