La Fiorentina vince 3-0 e vola agli ottavi di Coppa Italia, Pisa ko. In gol Pellegrino, Gnonto e Gonçalves

Il derby toscano è viola! Al Franchi la Fiorentina cala il tris

Derby toscano per i sedicesimi di Coppa Italia, la Fiorentina oggi, martedì 15 settembre, alle ore 21, allo stadio Franchi di Firenze è ospite del Pisa. Vanoli vuole sfruttare la vittoria in Serie A per aprire una striscia positiva all'interno di questa stagione. Chi supererà il turno, affronterà agli ottavi il Napoli.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina. Al 2’ il primo squillo è della Fiorentina, Valdepenas mette dentro un pallone, la difesa pisana respinge la sfera al centro, arriva Ndour che calcia, ma la conclusione viene murata. Al 6’ giallo per Mastantuono dopo il fallo su Zanon. Al 15’ chance per il Pisa sui piedi di Piccinini. Al 20’ Mastantuono rientra verso il campo e calcia, conclusione murata. Al 30’ Rao si porta il pallone sul destro e calcia, il pallone colpisce il palo esterno. Al 34’ Rao calcia dalla distanza, palla sul fondo. Al 35’ ammonito Loyola. Al 40’ Fiorentina avanti! Dragusin calcia di destro dalla distanza, Scuffet respinge, il primo ad arrivare è Pellegrino che firma l’1-0 viola. Al 42’ trattenuta evidente ai danni di Pellegrino da fuori a dentro l’area di rigore, per l’arbitro si può proseguire. Dopo 2’ di recupero, si chiude 1-0 il primo tempo di Fiorentina-Pisa.

SECONDO TEMPO- Nella seconda frazione subito un cambio da parte di Vanoli, fuori Dragusin, al suo posto Viery. Al 47’ Pisa pericoloso, palla dentro per Pittarello che non trova lo specchio della porta. Al 51’ giallo per Canestrelli. Al 55’ giallo per Valdepenas. Al 59’ triplo cambio per il Pisa, fuori Pittatello, Zanon e Rao, dentro Petagna, Angori e Moreo. Doppio cambio anche per la Fiorentina, fuori Mastantuono e Brescianini, dentro Gonçalves e Njie. Al 63’ Fiorentina ad un passo dal 2-0, ottima palla di Gonçalves per Pellegrino che si gira e calcia, Scuffet chiude. Al 64’ Coppola in, Primasso out. Al 65’ Pellegrino calcia di sinistro, palla deviata in angolo. Al 70’ raddoppia la Fiorentina! Grande azione individuale di Njie che accelera e mette palla a rimorchio per Gnonto che trafigge Scuffet. Al 72’ dentro Jimenez, fuori Valdepenas. Al 75’ fuori Leris, al suo posto Denoon. Al 79’ Pellegrino prova il destro, Scuffet si distende e chiude. All’82’ gran diagonale di Njie sul recupero di Oulai, palla di poco fuori. Poi esce Pellegrino per fare spazio a Beto. Al 92’ Gonçalves cala il tris al Franchi! Dopo 4' arriva il triplice fischio di Marinelli, la Fiorentina vince 3-0.