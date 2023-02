La Fiorentina vince 2-1 contro il Torino e vola in semifinale di Coppa Italia. Jovic torna al gol

Parte bene il Torino, al 2′ grande occasione quella che si presenta sui piedi di Ricci, che va alla conclusione, Terracciano salva in angolo. Al 6′ bello scambio Jovic-Kouame, cross dentro di Barak per Kouame che prova l’incornata, palla alta. Al 12′ carambola in area di rigore, Barak non riesce ad arrivare per spedirla in rete. Al 19′ gran botta di Mandragora che si stampa sul palo. Al 24′ ottima parata di Terracciano sull’incornata di Sanabria. Al 26′ ottima progressione di Igor che arriva in zona tiro, calcia ma Buongiorno si stende e stoppa la conclusione. Al 31′ Bonaventura mette dentro un bel pallone ma Jovic non arriva all’impatto e Kouame spara fuori. Al 43′ Dodò mette dentro arriva Milenkovic che prova l’incornata, la palla finisce fuori. Al 47′ bello scambio Bonaventura-Gonzalez, l’argentino va alla conclusione, Milinkovic-Savic risponde presente.

Al 55′ Vlasic va al tiro, Terracciano para facilmente. Al 57′ Nico Gonzalez prova la conclusione dopo un calcio d’angolo, Milinkovic-Savic para. Al 59′ bello strappo di Bonaventura che passa a Jovic, il quale allarga per Kouame che tira a lato. Al 66′ cross dentro di Terzic, la Fiorentina passa in vantaggio al Franchi con Luka Jovic. Al 78′ Ikone va al centro poi allarga per Gonzalez che va al tiro ma conclusione che finisce fuori. All’81’ ottima parata di Terracciano su Sanabria. All’85’ conclusione di Miranchuk che finisce sopra la traversa. All’87’ tira Dodò dalla distanza, palla che finisce fuori. Al 90′ la Fiorentina torva il raddoppio con Ikoné. Al 91′ Cabral colpisce la traversa. Al 93′ Karamoh firma il 2-1. Al 94′ Terracciano salva su Sanabria.

LEGGI ANCHE, FORM. UFFICIALE: MANDRAGORA TITOLARE, BIRAGHI IN PANCHINA, GIOCA TERZIC TERZINO