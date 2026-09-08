La Fiorentina valuta azioni disciplinari contro Grosso. Aveva ritenuto la squadra inallenabile

Il retroscena sulla rottura: l'allenatore aveva manifestato forti perplessità sul proseguire il percorso senza però dimettersi

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo canale social X, non si è ancora chiuso del tutto il capitolo tra la Fiorentina e Fabio Grosso. Dopo l'esonero e il ritorno in panchina di Paolo Vanoli, la società viola sta infatti valutando in queste ore di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti dell'ormai ex allenatore.



Il retroscena della rottura: Alla base di questa possibile mossa da parte del club c'è un retroscena legato alle ore immediatamente precedenti all'esonero. La decisione della dirigenza di sollevare Grosso dall'incarico sarebbe maturata dopo che lo stesso allenatore avrebbe mostrato per primo forti perplessità sulla possibilità di proseguire il percorso intrapreso e, soprattutto, di riuscire a trovare le soluzioni necessarie per tirare fuori la squadra dal momento di difficoltà.



Nonostante i forti dubbi manifestati, però, Grosso non ha rassegnato le dimissioni. Una presa di posizione che ha portato la società a optare per l'esonero diretto e che, adesso, spinge la Fiorentina a valutare di risolvere definitivamente questa vicenda attraverso un'azione disciplinare.